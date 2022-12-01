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Bir sahte doktor daha çıktı: Ambulansla hasta naklederken yakalandı

Türkiye, Tekirdağ’da ortaya çıkan sahte doktoru konuşmaya devam ederken benzer bir olay da Van’da yaşandı. Erzincan’da beyin kanaması geçiren bir hastayı Van’dan İstanbul’a nakletmeye çalışan sahte doktor ambulansta yakalandı. Polis ekiplerinin şüpheli tavırları nedeniyle doktor kimliğini sorduğu zanlı, üzerinde doktor önlüğü ile gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:05
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Bir sahte doktor daha çıktı: Ambulansla hasta naklederken yakalandı

Bir sahte doktor daha çıktı: Ambulansla hasta naklederken yakalandı
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Beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul’a nakledilmek istendi.

Bunun üzerine İstanbul’da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van’dan İstanbul’a nakledilmek üzere yola çıktı.

“NARKOTİK DURDURDU, TAVIRLARINDAN ŞÜPHELENDİ”

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası’nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini “çocuk doktoru” olarak tanıtan Osman Ç.’den “doktor kimliği” soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç., şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

DOKTOR ÖNLÜĞÜYLE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç’nin İstanbul’daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul’a gönderildi.

 

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Mehmet Metin
1.12.2022 13:43
Yukarılardan aşağılara doğru her taraf sahte diplomalı insanlarla dolu. Ülkemiz maalesef liyakatsiz insanların işgali ve yönetimi altında. Cumhuriyet tarihimizde böyle bir kaos ortamı yaşamadı ülkemiz  
 
Av. Erdoğan KALKAN
1.12.2022 13:27
Sabah Gazetesinden Melih ALTINOK bu kardeşimiz için de bir yazı döşemeli bence... Eksik kalmasın gönlü kalır bu adamın...  
 
ÖRNEK ALINAN ÖRNEK GÖSTERILEN ÜLKE DOGRU
1.12.2022 13:19
ÖZEL ANBULANS VEREN FİRMA BU SAHTE VE SAHTEKARLARIN ARASTIRMASINI YAPMIYORMU? FİRMA YI DA SORGULAYIN FIRMA KIM ÜZERINE KAYITLI NASIL BU ŞARLARDA ÇALISTIRIYOR ÇALISABILIYOR?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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