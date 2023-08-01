Son dakika.. Son dakika.. İzmir'de İsveç Konsolosluğuna silahlı saldırı

İzmir'de İsveç Konsolosluğu'na silahlı saldırı oldu. Konsolosluk çalışanı bir Türk kadının yaralandığı belirtildi.

Son dakika.. Son dakika.. İzmir'de İsveç Konsolosluğuna silahlı saldırı

Konak'taki İzmir Konsolosluğuna yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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