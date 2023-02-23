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Bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de seyir halinde olan motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:56
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İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü

Bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, İzmir'in Çiğli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 23.30 sıralarında Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sağlam (23) idaresindeki 07 ALG 841 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sağlam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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