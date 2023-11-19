İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk istikametinden Tire istikametine gelmekte olan Oğuzhan Bacak yönetimindeki 35 BCK 180 plakalı otomobil ile Tire istikametinden Selçuk yönüne ilerlemekte olan Özcan Erkek'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Çalışkan yaşamını yitirdi, sürücü Özcan Erkek ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özcan Erkek, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer sürücü Oğuzhan Bacak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.