İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı

İzmir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada büyükşehir belediyesi personeli Mehmet Ali Çalışkan hayatını kaybetti, sürücü Özcan Erkek ağır yaralandı.

KAYNAK: DHA
İzmir'de otomobiller çarpıştı; belediye personeli öldü, sürücü ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Selçuk ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk istikametinden Tire istikametine gelmekte olan Oğuzhan Bacak yönetimindeki 35 BCK 180 plakalı otomobil ile Tire istikametinden Selçuk yönüne ilerlemekte olan Özcan Erkek'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Çalışkan yaşamını yitirdi, sürücü Özcan Erkek ağır yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Özcan Erkek, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer sürücü Oğuzhan Bacak jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

izmirde-otomobiller-carpisti-belediye-personeli-oldu-surucu-agir-yarali-1569-dhaphoto1.jpg

izmirde-otomobiller-carpisti-belediye-personeli-oldu-surucu-agir-yarali-1569-dhaphoto2.jpg

izmirde-otomobiller-carpisti-belediye-personeli-oldu-surucu-agir-yarali-1569-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi Magazin
Ünlü aktör TikTok'çu kızlara özendi
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi Spor
Beşiktaş, Süleyman Seba için oynadı. Gökhan İnler sürprizi
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı Gündem
Zonguldak'ta cezaevi boşaltıldı
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı Gündem
Fırtına denizleri de esir aldı. Birçok kayık paramparça oldu ve battı
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık Spor
Çalımbay: Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak! Ekonomi
Merkez Bankası'nın yeni dolar kararı basına sızdı... Günler sonra yaşanacak dolar kurunda deprem yaratacak!