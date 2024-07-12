Jandarmadan suç örgütüne operasyon. 7 gözaltı

Kaynak: İHA
Jandarmadan suç örgütüne operasyon. 7 gözaltı

Manisa'da jandarmanın suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma suçu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 7 kişi de gözaltına alındı.

Operasyon, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 4 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet muşta, 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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