Japon taraftarların çağdaş davranışı, Katarlıları şok etti

Birçok kez uluslararası organizasyonlarda da görülen, bulundukları ortamı örgütlü bir şekilde temizleyen Japon taraftarlar Katar'da da görüldü.

Pazar akşamı Dünya Kupası'nın açılışı maçı olan Katar-Ekvador müsabakasının ardından Japon taraftarlar tribünlerdeki çöpleri toplamaya başladı.

Katarlı bir taraftar ise duruma şaşırarak Japon sporseverlerin o anlarını görüntüledi. Japonlara teşekkür eden ve saygı duyduğunu ifade eden Katarlı taraftar, daha sonra Japonlara yardım etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, maçın bitiş düdüğünün ardından, organize bir şekilde tribünlere dağılan Japon taraftarların, yerde ve koltukların üzerindeki çöpleri ellerindeki torbalara doldurup stadı temizledikleri görüldü.