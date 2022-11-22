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Japon taraftarların çağdaş davranışı, Katarlıları şok etti

Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Japon taraftarların çöp toplaması ev sahiplerini şaşırttı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:05
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Japon taraftarlar maç sonu çöp topladı Katarlılar şok oldu

Japon taraftarların çağdaş davranışı, Katarlıları şok etti
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Birçok kez uluslararası organizasyonlarda da görülen, bulundukları ortamı örgütlü bir şekilde temizleyen Japon taraftarlar Katar'da da görüldü.

Pazar akşamı Dünya Kupası'nın açılışı maçı olan Katar-Ekvador müsabakasının ardından Japon taraftarlar tribünlerdeki çöpleri toplamaya başladı. 
Katarlı bir taraftar ise duruma şaşırarak Japon sporseverlerin o anlarını görüntüledi. Japonlara teşekkür eden ve saygı duyduğunu ifade eden Katarlı taraftar, daha sonra Japonlara yardım etti.  

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, maçın bitiş düdüğünün ardından, organize bir şekilde tribünlere dağılan Japon taraftarların, yerde ve koltukların üzerindeki çöpleri ellerindeki torbalara doldurup stadı temizledikleri görüldü.

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Mahmut Tuncer
22.11.2022 11:39
Pis insanlar işte çöp ile ugraşiyorlar.  
 
Vatandaş
22.11.2022 11:30
Nijalar keşke müslüman olsaydı.  
 
mmt
22.11.2022 11:19
bence ne şaşırırlar nede utanırlar.  
 
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