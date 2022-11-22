ABD'den Katar'a Dünya Kupası uyarısı

Amerika'nın üst düzey diplomatı Salı günü FIFA'nın, kapsayıcılığı ve çeşitliliği destekleyen kol bandı takmaları halinde Dünya Kupası'ndaki oyuncuları sarı kartlarla tehdit etme kararını eleştirdi.

Katarlı meslektaşıyla birlikte bir basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İfade özgürlüğüne yönelik herhangi bir kısıtlama gördüğümüzde tavrımızı koyarız. Bunun her zaman endişe verici olduğunu düşünüyoruz" söyledi.



Blinken, Doha'nın Diplomatik Kulübü'nde "Bu özellikle ifade çeşitlilik ve dahil etme olduğunda böyledir" dedi ve şu ifadeleri kullandı: "Ve bana göre, en azından futbol sahasında hiç kimse bu değerleri desteklemekle takımı için oynamak arasında seçim yapmaya zorlanmamalı."