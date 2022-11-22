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Dünya basınından flaş Arjantin yorumu

Messili Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesi Dünya basınında geniş yer buldu.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 18:31
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Katar'daki Dünya Kupası'nda Arabistan Arjantin'i yenerken Dünya basını sert başlıklar attı

Dünya basınından flaş Arjantin yorumu
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Foxspor'un Messi yorumu:

MESSİ HİÇ BU KADAR ÜZÜLMEMİŞTİ         

 

Lionel Messi için böyle olması gerekmiyordu.
Pek çok kişi tarafından dünyanın en büyük oyuncusu olarak kabul edilen Arjantinli oyun kurucu, Katar'daki Dünya Kupası'na kabus gibi başladı.
Ve eğer bir resim binlerce kelime anlatabiliyorsa, ekibi için işler alt üst olurken, Messi'nin yüzüne bakmanız yeterli.

İŞTE DÜNYA BASINI:

 

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Sporda neler oluyor
22.11.2022 18:46
Arjantin ne oynadı ki ne sonuç bekliyor .yani şeytanın aklıyla konuşursam Messi ve arkadaşlarına epey yüksek bir bedel ödemiş sanki suudiler ..Messi emekli ikramiyesini Araplardan almış gibiydi .  
 
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