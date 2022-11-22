Dünya basınından flaş Arjantin yorumu

Foxspor'un Messi yorumu:
MESSİ HİÇ BU KADAR ÜZÜLMEMİŞTİ
Lionel Messi için böyle olması gerekmiyordu.
Pek çok kişi tarafından dünyanın en büyük oyuncusu olarak kabul edilen Arjantinli oyun kurucu, Katar'daki Dünya Kupası'na kabus gibi başladı.
Ve eğer bir resim binlerce kelime anlatabiliyorsa, ekibi için işler alt üst olurken, Messi'nin yüzüne bakmanız yeterli.
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