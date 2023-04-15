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Japonya Başbakanı’nın programında patlama sesi. İşte o panik dolu anlar

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:19
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Japonya Başbakanı Kişida'nın programında patlama sesi

Japonya Başbakanı’nın programında patlama sesi. İşte o panik dolu anlar
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AA’nın haberine göre, Başbakan Kişida, yerel meclis ara seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) adayının faaliyetine katıldı.

Kişida, LDP adayıyla, yerel saatle 11.30 sularında bölgede bulunan Saikazaki Balıkçı Limanı yakınlarında bir araya gelerek, kampanya sürecini görüştü.

Japon Başbakan'ın, konuşma yapması öncesinde, bulunduğu noktada patlama sesi duyuldu. Kişida'nın olay yerinden yara almadan tahliye edildiği bildirildi.

Yerel medya, patlama sesinin, Kişida'nın bulunduğu noktaya fırlatılan boru benzeri ve duman çıkaran bir çeşit sis bombası olabileceği tahmininde bulundu.

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