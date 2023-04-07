Türkiye, hava sahasını kapatmıştı. Süleymaniye Havalimanı yakınlarında patlama

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada saat 16.18’de patlamanın gerçekleştiği, patlama sonrası meydana gelen yangının kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Ancak patlamanın sebebine dair bir açıklama yapılmadı ve konuya ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

TÜRKİYE, HAVA SAHASINI KAPATMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, kararın PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi nedeniyle alındığını açıklamış, kararın ilk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacağı ve bu süre zarfında gelişmelerin yakından izleneceği ve tekrar gözden geçirileceği belirtilmişti.