Japonya Ukrayna askerlerini tedavi ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Japonya'nın Kiev'e yönelik desteği devam ediyor. İki Ukrayna askeri Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait bir hastanede tedavi olmak üzere başkent Tokyo'ya getirildi. Biri tek bacağını, diğeri 2 bacağını savaşta kaybeden 2 askere rehabilitasyon süreci uygulanacağı ve protez bacak takılacağı belirtildi.

Tedavi masraflarının Japonya hükümeti tarafından karşılanacağı öğrenilirken, Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada konuyla ilgili yaptığı açıklamada askerlerin ülkelerine dönebilmeleri için onları en kısa sürede tedavi etmek istediklerini söyledi. Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi Sergiy Korsunsky ise "Bu davet ve yardım için Japonya hükümetine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Japonya, Rusya'nın 24 Şubat 2022'te Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi karşısında Batı dünyasının yanında yer alarak Moskova'ya yönelik bir dizi yaptırım uygulamıştı. Ayrıca Ukrayna'ya insani yardım desteği sağlayan Tokyo'nun, yaralı Ukrayna askerlerini ülkede tedavi etme kararı aldığı kamuoyuna yansımıştı.

(İHA)