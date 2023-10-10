Japonya'da 'zengin' ağı arızalandı: 11 banka etkilendi

Japonya'da finans kuruluşlarının ağında yaşanan arıza nedeniyle 11 bankanın etkilendiği açıklandı.

Japonya'da 'zengin' ağı arızalandı: 11 banka etkilendi

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Bankalar Birliği'nin (Zenginkyo) fon ve menkul kıymet transferi sağladığı ödeme ve takas ağında arıza yaşandı.

Sebebi henüz tespit edilemeyen sistemsel arıza sonrası, MUFG gibi ulusal bankalar dahil ülke genelinde 11 bankanın fon ve menkul kıymet transferi durdu. Hükümete bağlı Finansal Hizmetler Ajansı'nın, arızanın kaynağını çözmek üzere gerekli çalışmayı yaptığı aktarıldı.

Japonya'da çoğu banka, günde ortalama 6,5 milyon adet ve 12 trilyon yenin (81 milyar dolar) üzerinde hacme sahip işlemin gerçekleştiği bankalar arası "Zengin" sistemi ağına bağlı durumda.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
İslam Memiş'ten piyasalar için savaş uyarısı: Bir sabah uyandığınızda batmış olabilirsiniz
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak Spor
Erden Timur'dan flaş karar. Ortalık karışacak
Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı Sağlık
Sırt ağrısıyla gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Kilisede kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı Dünya
Kilisede kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor Gündem
Kamu mühendisleri meclis gündeminde. Özlük hakları sorunu katlanarak büyüyor
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi Magazin
Gülben Ergen'in İsrail tepkisi
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Gündem
DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı Ekonomi
Destek Programı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Bakan Göktaş açıkladı