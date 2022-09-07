O ülkenin interneti hacklendi. Tüm sistem çöktü

Japonya hükümetinin internet portalı dün siber saldırıya uğradı.

Ulusal Kriz Önleme ve Güvenlik Stratejisi Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre, hükümete bağlı web sitelerinin kısa bir süre içinde birden fazla kaynaktan veri gönderen bilgisayar korsanları tarafından yapılan ve DDoS saldırısı olarak bilinen saldırıya maruz kaldığı ifade edildi. Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı vergi portalına erişimin geçici olarak engellendiğini kabul etti.

HACK GİRİŞİMİNİ RUSYA ÜSTLENDİ

Rus yanlısı hacker grubu Killnet, Telegram adlı uygulamada Japonya'nın çevrimiçi kamu hizmetlerini ve elektronik vergi sistemini hedef aldığını duyuran bir yayın yaptı.

Killnet hacker grubunun adı, Rusya'nın işgali sırasında Ukrayna'yı destekleyen ülkelere ait web sitelerine yönelik bir dizi siber saldırı haberiyle gündeme gelmişti.

(Kaynak: İHA)