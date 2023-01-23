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İtalya'dan Okan Buruk'a teklif gibi tebrik

Okan Buruk'un Galatasaray'la yaptıkları İtalya'da da ses getirmeye başladı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 11:04
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Javier Zanetti'den Okan Buruk'a mesaj

İtalya'dan Okan Buruk'a teklif gibi tebrik
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Inter'de forma giyerken beraber çalıştığı Javier Zanetti, başarılı çalıştırıcıyı arayıp kutladı.

Sabah'ın haberine göre Zanetti Buruk'a "Seni büyük ilgiyle takip ediyorum. Yakında seni İtalya'da hoca olarak göreceğiz sanırım" dedi.

Okan Buruk, ligde Galatasaray'ın başında 2.37'lik puan ortalamasını yakaladı. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan başarılı çalıştırıcı performansıyla her kesimden takdir görüyor.

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beyin bedava
23.01.2023 11:35
Türkiyedeki hakemleri de yanında götürürse olur o iş  
 
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