İtalya'dan Okan Buruk'a teklif gibi tebrik

Inter'de forma giyerken beraber çalıştığı Javier Zanetti, başarılı çalıştırıcıyı arayıp kutladı.
Sabah'ın haberine göre Zanetti Buruk'a "Seni büyük ilgiyle takip ediyorum. Yakında seni İtalya'da hoca olarak göreceğiz sanırım" dedi.
Okan Buruk, ligde Galatasaray'ın başında 2.37'lik puan ortalamasını yakaladı. Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan başarılı çalıştırıcı performansıyla her kesimden takdir görüyor.
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