Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'tan maç sonu dikkat çeken açıklamalar geldi. Okan Buruk'un özellikle transfer ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Okan Buruk maçın ardından, ''İlk yarı dominant takımdık, rakibimiz pasla çıkmadı uzun topla çıktılar, dönen topları almak istediler. İkinci yarı daha iyiydik, pozisyon ürettik. Defans halinde kompakt bir takımlar, çok mücadele ettiler. Eksikler hırsı arttırır, rakipte de öyle oldu.''

''Günün sonunda kazanmayı hakkettik. 3'ü 4'ü atabilirdik, farkı açamadık. Ama kazandık.

Ben bu takımın sadece başındayım, oyuncularım, teknik ekibim, taraftarımız, onların büyük emekleri var. Biz camia olarak kenetlendik, bu başarıyı birlikte yaşıyoruz.''

''Icardi bir forvet, onun çevresine pozisyon hazırladık. O da takıma göre pozisyonlar yaratıyor. Icardi pas oyunumuzda da önemli bir oyuncu.

Daha çok ona orta gelecek, pas gelecek. Gomis de öyle. Çok iyi 2 forvetimiz var. Çok iyi iki forvetimiz var. Onlar da birbirine pozisyon yaratacak.''

''Transferleri bekliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. Düşüncelerimiz, toplantılarımız oluyor.

Pazar günü boşuz. Bunlarla ilgili hazırlanacağız. Daha önceki açıklamalarımız doğrultusunda devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.