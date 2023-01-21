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  • Galatasaray'ın Antalya 11'i belli oldu. Okan Buruk 4 futbolcuyu uyardı

Galatasaray'ın Antalya 11'i belli oldu. Okan Buruk 4 futbolcuyu uyardı

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. İlk 11'i belirleyen Okan Buruk, 4 futbolcusunu uyardı

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:36
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Galatasaray Antalyaspor karşısında. İşte ilk 11'ler

Galatasaray'ın Antalya 11'i belli oldu. Okan Buruk 4 futbolcuyu uyardı
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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir maçı eksik olan Antalyaspor, oynadığı 17 müsabakanın 5'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 9'unu kaybetti. Akdeniz ekibi, topladığı 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Son 11 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 9 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 8 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 8 maçında ise sırasıyla Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u mağlup etti.

4 FUTBOLCUYA UYARI

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ile Berkan Kutlu kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 21. haftadaki Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, bu futbolcuları dikkatli olmaları için uyardı.

54. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 53 maçta sarı-kırmızılılar 32, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 102 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Emre), Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Soner, Ndao, Larsson, Doğukan, Sinan Gümüş

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