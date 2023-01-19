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Okan Buruk Galatasaray tarihine geçecek

Galatasaray'da Okan Buruk adım adım rekora koşuyor. Genç çalıştırıcı Sarı Kırmızılı takımın başında 3 maçı daha kaznırsa tarihe geçecek.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 13:30
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Okan Buruk tarihi rekora koşuyor

Okan Buruk Galatasaray tarihine geçecek
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Galatasaray hem ligde hem de kupada yoluna doludizgin devam ederken, 35 sene sonra gelen 11 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış oldu.

Milliyet'in haberine göre Mustafa Denizli'nin 1987- 88 sezonundaki 13 karşılaşmada arka arkaya galip gelme başarısına bir adım daha yaklaşan Teknik Direktör Okan Buruk, üç müsabakadan daha zaferle ayrılırsa, tüm zamanların rekorunu kırmış olacak.
Aslan'ın bu başarının en büyük mimarı gösterilen Buruk, bu sezona kötü başlasa da, Galatasaray'ı "kazanan takım" kimliğine kavuşturdu.

Sarı-kırmızılılar, zorlu fikstürden en az hasarla çıkarken, Buruk'un kadro mühendisliği kadar sezon planlaması da şimdilik doğru yapılmış gibi görünüyor.

Sezon başında vites yükseltmeyen ve özellikle ilk yarının sonuna doğru form grafiğinin yukarılara çıkacağını öngören sarı-kırmızılı teknik adam, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçıyla beraber futbol olarak tırmanışa geçeceklerini planlıyordu.

Her şey, Buruk'un kafasında planladığı gibi gerçekleşti.

Galatasaray, Kadıköy'de zirve yaparken, Hatay karşılaşmasını da rahat geçti. Aslan kupada ise yedek ağırlıklı kadroyla Alanya deplasmanında 2-1'lik galibiyetle turladı.

Böylece üste 11. resmi maçını kazanarak 35 yıl sonra bir ilke imza attı. Sarı-kırmızılıların fikstür avantajının rekor getirebileceği de ifade edildi.

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