Jennifer Lopez yedi içti eğlendi üstüne bir de 5 milyon dolar aldı. Dünya size güzel

Dünyanın en tanınmış sanatçılarından 54 yaşındaki Jennifer Lopez, Dubai'deki One&Only One Za'abeel adlı yeni bir otelin açılışı için düzenlenen partiye “onur konuğu” olarak katıldı.

Partinin konuk listesinde Idris Elba, Naomi Campbell ve Vanessa Hudgens gibi isimlerde yer aldı.

Ultra zengin davetlilerle birlikte yiyip, içip eğlenen, 54 yaşındaki sanatçı partideki performansı için 5 milyon dolar, yani 153 milyon 536 bin TL aldığı öğrenildi.

Beyoncé geçen yıl Dubai'deki Atlantis The Royal otelinin açılışında sahne aldığında da benzer eleştirilerle karşılaşmış ve 24 milyon dolar kazandığı bildirilmişti.