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  • Jeremy Rifkin kimdir? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin görevi nedir?

Jeremy Rifkin kimdir? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin görevi nedir?

ABD’li ekonomist Jeremy Rifkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı oldu. Eski Almanya başbakanı Angela Merkel’in danışmanlığını yapan Jeremy Riskin CHP lideri Kemal Kıçıldaroğlu’nun danışmanı olduğu duyulmasının ardından merak konusu oldu. CHP’nin 3 Aralık’ta gerçekleşecek vizyon toplantısına Jeremy Rifkin’in katılacağı konuşuluyor. Peki, Jeremy Rifkin kimdir? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin görevi nedir?

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:42
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Jeremy Rifkin kimdir? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin görevi nedir?

Jeremy Rifkin kimdir? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin görevi nedir?
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2023 yılı seçimleri öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı süroriz bir isim olan Jeremy Rifkin oldu. Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e de danışmanlık yapan Jeremy Rifkin’in danışman olmasının ardından Jeremy Rifkin merak konusu oldu. Peki, Jeremy Rifkin kimdir? Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin görevi nedir?

ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu. Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e de danışmanlık yapan Rifkin, 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon toplantısına video-konferans ile katılacak.

3 Aralık Cumartesi günü 2023 seçimleri için CHP vizyon belgesini duyuracak. Lütfi Kırdar Sergi ve Konferans salonunda düzenlenecek toplantıda, CHP'nin yol haritası belli olacak. Toplantıya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan Ekonomist Jeremy Rifkin de video-konferans yöntemiyle katılacak.

Bununla birlikte Jeremy Rifkin'le el sıkışıldığı CHP'den henüz resmi olarak teyit edilmiş değil.

ÖZGÜR ÖZEL JEREMY RİFKİN HAKKINDA KONUŞTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, bir gazetecinin, Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Jeremy Rifkin, Genel Başkan danışmanı ve bundan son derece memnunuz. Kendisi o çok beğendikleri Angela Merkel'in endüstride danışmanıydı. 'İlim Çin'de de olsa gidin alın' denmiş. Amerika'da teknolojiyi, İngiltere'de finansı, Alman sisteminden de endüstri ve istihdamı alan yeni bir model... Cenazemiz oldu, Almanya'ya gidilip bu sunum yapılacaktı. Almaya seyahati Aralık ayı içerisinde yapılacak.

Rifkin, Almanya'daki endüstriye dayalı ve istihdam yaratan en yetkin danışmanlardan birisi. Jeremy Rifkin Merkel'e danışmanlık yapsın, Merkel dünyanın en pahalı makam arabalarını yapsın, Erdoğan'a satsın, o da fakir fukaranın parasıyla o arabada caka satsın, siz buna razısınız. Biz diyoruz ki Jeremy Rifkin gelsin bizde çalışsın, arabanın en güzelini, telefonun en güzelini, fabrikanın en gelişmişini o tecrübeyle yapsın. Buna mı itirazınız var? 'İlim Çin'de de olsa alın' diyen Peygamber'in ümmeti olmakla övünenler böyle mi anlamışlar Peygamber'in onlara yaptığı öğüdü."

JEREMY RİFKİN KİMDİR?

26 Ocak 1945 yılında Amerika'da doğan Jeremy Rifkin, ekonomik ve sosyal kuramcı, yazar, siyasi danışman, konuşmacı ve aktivisttir.

Jeremy Rifkin, bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerinde nasıl etkileri olduğuna dair yirmi kitap kaleme almıştır. Küresel ve ekonomik kriz, enerji güvenliği ve ilkim değişikliğinin zorluğunu konu edinen uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan 'Üçüncü Sanayi Devrimi'nin mimarıdır.

Pennsylvania Üniversitesi Tufts Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Wharton School of Finance and Commerce'de ekonomi alanında lisans derecesi almıştır. Pennsylvania Üniversitesi Genel Mezunlar Derneği'nin 1967 Liyakat Ödülü'nü almıştır.

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