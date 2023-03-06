Jesus'tan zekice kısa ve esrarengiz yanıt

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Brezilya'da en çok konuşulan teknik adam olmaya devam ediyor.

Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği ileri sürülen Jesus için ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

Fotomaç'taki habere göre Jesus'un adı şimdi de eski takımı Flamengo ile anılıyor.

Brezilyalı gazeteci Bruno Villafranca, konuyla ilgili Jesus'la görüştüğünü belirtti.

Villafranca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bay Jorge Jesus'a 2023'te Flamengo'nun teknik direktörü olup olmayacağını sordum. Kendisi zekice, kısa ve esrarengiz bir yanıt verdi. Kısa cevaptan sonra başka bir şey söylemedi."

Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.