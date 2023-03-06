6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe ile Sevilla karşılaşması için flaş karar. Komisyon harekete geçti

Fenerbahçe ile Sevilla karşılaşması için flaş karar. Komisyon harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele öncesi Şiddet Karşıtı Komisyonu harekete geçti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 20:21
Takip Et

Sevilla ile Fenerbahçe mücadelesi öncesi komisyon devreye girdi

Fenerbahçe ile Sevilla karşılaşması için flaş karar. Komisyon harekete geçti
+
Aa
-

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla - Fenerbahçe karşılaşması için yeni bir gelişme yaşandı.

KOMİSYON HAREKETE GEÇTİ
AS'ta yer alan habere göre, 3000'den fazla Türk taraftarın gitmesi beklenen karşılaşmanın yüksek riskli olarak açıklandığı belirtildi.
Şiddet Karşıtı Komisyon'un, Endülüs'teki hükümet heyetinden gelen talep sonrası mücadele için en yüksek güvenlik derecesini verdiği aktarıldı.
UEFA FİNALİ DE HATIRLATILDI
Endülüs'teki temsilciliğin, böyle bir talepte bulunmasında geçen sezon Sevilla'da Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan ve ciddi olayların yaşandığı UEFA Avrupa Ligi finalinin etkili olduğu aktarıldı.

PSV DE ŞİKAYETÇİ
Ayrıca Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki turda karşılaştığı PSV'nin İspanyol ekibinden şikayetçi olduğu da hatırlatıldı.
Hollanda temsilcisi, İspanya deplasmanında taraftarının uğradığı muamele sonrası UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
6
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
7
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿ İYİ Parti'den üst üste iki Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Twitter'a erişim yok. İşte o hata kodu
﻿Twitter'a erişim yok. İşte o hata kodu
﻿Twitter'a erişim yok. İşte o hata kodu
﻿Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları sürüyor
﻿Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları sürüyor
﻿Fenerbahçe'de Sevilla maçı hazırlıkları sürüyor
﻿Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi
﻿Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi
﻿Jankat Yılmaz'a İspanyol kancası. Luis Campos önerdi
﻿Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.