Fenerbahçe ile Sevilla karşılaşması için flaş karar. Komisyon harekete geçti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla - Fenerbahçe karşılaşması için yeni bir gelişme yaşandı.



KOMİSYON HAREKETE GEÇTİ

AS'ta yer alan habere göre, 3000'den fazla Türk taraftarın gitmesi beklenen karşılaşmanın yüksek riskli olarak açıklandığı belirtildi.

Şiddet Karşıtı Komisyon'un, Endülüs'teki hükümet heyetinden gelen talep sonrası mücadele için en yüksek güvenlik derecesini verdiği aktarıldı.

UEFA FİNALİ DE HATIRLATILDI

Endülüs'teki temsilciliğin, böyle bir talepte bulunmasında geçen sezon Sevilla'da Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan ve ciddi olayların yaşandığı UEFA Avrupa Ligi finalinin etkili olduğu aktarıldı.



PSV DE ŞİKAYETÇİ

Ayrıca Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki turda karşılaştığı PSV'nin İspanyol ekibinden şikayetçi olduğu da hatırlatıldı.

Hollanda temsilcisi, İspanya deplasmanında taraftarının uğradığı muamele sonrası UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

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