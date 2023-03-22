Jesus'tan 2 şart: Dilinin altındaki bakla ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Portekizli hoca sürekli olarak sezon sonunda gidebileceğini hatırlatıyor ve kontratının bittiğini vurguluyordu.

Bu arada Jesus'la ilgili sık sık Portekiz ve Brezilya basınında ayrılacağı yönünde haberler çıkıyordu.

Jesus'un dilinin altındaki bakla sonunda ortaya çıktı.

Portekizli hocanın aslında Fenerbahçe'de kalmak istediği, ancak 2 şartının bulunduğu ileri sürüldü.

Sabah'taki habere göre şampiyonluk birinci şart. Jesus gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Bunun için de Fenerbahçe'nin şampiyon olması gerekiyor.

İkinci şart ise sezon sonunda gelecek yılın transferleri için gerekli bütçenin kendisine verilmesi. Jesus belirlediği oyuncuları transfer döneminde almak istiyor.