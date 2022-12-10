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Şok iddia. Jesus sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'yi bırakmak istiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili bomba iddia...

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 20:22
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Jesus sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'yi bırakmak istiyor. Şok iddia

Şok iddia. Jesus sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'yi bırakmak istiyor
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya'da yayın yapan O Globo gazetesinden gazeteci Diogo Dantas, Brezilya Milli Takımı için ismi geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Mayıs 2023'te sona erecek sözleşmesi bitmeden  Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini iddia etti.

Brezilya'da teknik direktör Tite, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmişti.

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