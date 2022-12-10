Şok iddia. Jesus sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'yi bırakmak istiyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilya'da yayın yapan O Globo gazetesinden gazeteci Diogo Dantas, Brezilya Milli Takımı için ismi geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Mayıs 2023'te sona erecek sözleşmesi bitmeden Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini iddia etti.

Brezilya'da teknik direktör Tite, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından görevinden istifa etmişti.