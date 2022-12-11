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Buzdan Jorge Jesus heykeli

Jorge Jesus'a yapılan buz heykeli büyük ilgi gördü.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 10:44
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Fenerbahçeli taraftarlar Antalya'da Jesus için buzdan heykel yaptı

Buzdan Jorge Jesus heykeli
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Fenerbahçeli taraftarların Antalya'da buzdan yaptığı Jorge Jesus heykeli, Portekizli hocanın hoşuna giderken, Brezilya basınında da yer aldı.

Heykeli sosyal medya hesabından paylaşan Jorge Jesus, "sadece 6 saat dayanabildim" diye espri yaparken, Brezilya'nın Coluna DoFlo gazetesi, tecrübeli hocanın Brezilya milli takımın başına geçmeye istekli olduğunu ileri sürdü.

 

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