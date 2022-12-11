Buzdan Jorge Jesus heykeli

Fenerbahçeli taraftarların Antalya'da buzdan yaptığı Jorge Jesus heykeli, Portekizli hocanın hoşuna giderken, Brezilya basınında da yer aldı.

Heykeli sosyal medya hesabından paylaşan Jorge Jesus, "sadece 6 saat dayanabildim" diye espri yaparken, Brezilya'nın Coluna DoFlo gazetesi, tecrübeli hocanın Brezilya milli takımın başına geçmeye istekli olduğunu ileri sürdü.