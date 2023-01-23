Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçından sonra Arda Güler'in neden oynamadığı sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

"Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?" sorusuna karşılık Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim. Ki zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süratinden yararlanmak istedik.

Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre, geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla. Fazla süre aldı ki hala ligin ikinci yarısı da oynanmadı."