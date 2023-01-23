24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap

Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçından sonra Arda Güler'le ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 23:53
Takip Et

Jesus'tan Arda açıklaması

Jesus'tan 'Arda neden oynamıyor' sorusuna flaş cevap
+
Aa
-

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ümraniyespor maçından sonra Arda Güler'in neden oynamadığı sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

"Arda Güler neden oynamıyor, yeterli mi değil, taktik gereği mi, bütün Türkiye bunu merak ediyor?" sorusuna karşılık Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktör olarak belli kararlar vermem gerekiyor. Bugünkü maç özelinde, bugün Arda girmedi çünkü kanatta hızlı Emre Mor'un girmesinin daha faydalı olacağını düşündüm. Çünkü Emre Mor topla birlikte çok hızlı. Kenarlarda bire biri çok hızlı oynayabilen bir oyuncu. Farklı özelliğinden dolayı bu maçta onu tercih ettim. Ki zaten Emre Mor bugün Valencia'ya bir asist yaptı. Aynı zamanda özellik anlamında süratini sahaya yansıtmasını bildi. İki kanatta Rossi ve Emre Mor'un süratinden yararlanmak istedik.

Arda'nın benimle birlikte şu ana kadar aldığı süre, geçen sezonun tamamında aldığı süreden daha fazla. Fazla süre aldı ki hala ligin ikinci yarısı da oynanmadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
2
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
3
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
4
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿MasterChef’e o jüri üyesi veda etti
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
6
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
7
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
﻿ Survivor'da ünlü isimler daha fazla dayanamadı. Üzücü haberi Acun Ilıcalı duyurdu
﻿Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
﻿Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
﻿Cezayir'de askeri helikopter düştü: 3 ölü
﻿Sudan’ın güneyinde 4 kişinin öldüğü saldırının ardından acil durum ilan edildi
﻿Sudan’ın güneyinde 4 kişinin öldüğü saldırının ardından acil durum ilan edildi
﻿Sudan’ın güneyinde 4 kişinin öldüğü saldırının ardından acil durum ilan edildi
﻿Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi
﻿Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi
﻿Türk sanatçı Refik Anadol'un yapay zeka destekli illüstrasyonu Davos'ta sergilendi
﻿ABD'den İran'daki bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım
﻿ABD'den İran'daki bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım
﻿ABD'den İran'daki bir vakıf ve üst düzey yetkililere yaptırım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.