İşte Ümraniye'de Fenerbahçe'yi ipten alan isim

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep'i 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Fenerbahçe, sayısız gol fırsatını kaçırdığı karşılaşmada Ümraniye'ye karşı işleri zora soktu. Batshuayi kilidi açmasına rağmen Umut Nayir skora eşitliği getirse de son sözü Valencia'nın sürüklediği atakta Kanarya söyledi. Glumac'ın 89'da kendi kalesine yolladığı gol, 3 puanı sarı lacivertlilerin cephesine yazdırdı.

Galatasaray derbisinin Fenerbahçe camiasında yarattığı negatif psikolojik açılımların sonuçlarını izliyoruz 2 haftadır... Geçtiğimiz maç deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçen sarı lacivertliler, bu hafta lig sonuncusu Ümraniye'ye konuk oldu.

Ligin ikinci sırasında ezeli rakibi Galatasaray'ı takipte olan Jorge Jesus'un öğrencileri, sezonun ilk karşılaşmasında rakibiyle Kadıköy'de 3-3 berabere kalmıştı.

KALECİ ORKUN ERKENDEN DEVLEŞTİ

Ümraniye'deki mücadeleye hızlı giren, ön alanda baskıyla başlayan taraf tahmin edileceği üzere Fenerbahçe oldu. Daha 9. dakikada rakip kalede hakimiyet kuran sarı lacivertliler, önce Rossi'nin uzaktan şutu ve sonrasında Batshuayi'nin yerden vuruşunda kaleci Orkun'u geçemedi.

Sol kanadı hücumda verimli kullanan Kanarya, Süper Lig'de şu anda gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Valencia ile de rakibini zorladı.

SON HAFTALARDA HEP AYNI SORUN

Kronometreler 13. dakikayı gösterirken Valencia önüne çıkan tüm rakiplerini geçti ve kaleci Orkun'u da çalımlamaya çalıştı. Ancak maçın başında öz güveni yerine gelen kaleci Orkun, Valencia'ya geçit vermedi. İlk 30 dakika varsa yoksa Fenerbahçe vardı sahada...

Bir gol gelse, Jesus'un ekibi kilidi erkenden açıp farka yürüyebilecekken son haftalarda bitirici vuruşlarda ve final paslarında devam eden sorunlar baş gösterdi.

İKİ TARAF DA KENDİ ALANINA ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin temposu düşmeye başladıktan sonra alan daraltan Ümraniyespor, rakibinin yorgunluğunu faydaya çevirdi. Kartal Kayra defansta sarı lacivertlilere göz açtırmadı. Ancak tıpkı ev sahibi gibi Fenerbahçe de kendi bölgesini iyi savunmayı bildi.

Ümraniye, 2 ve 3. bölge geçişlerinde istediği temasları yapamadı. Pas istasyonu oluşturamadı, doğal olarak da pozisyon yaratamadı.

HERKES FERDİ'Yİ ÖRNEK ALABİLSE...

Devre arasına 0-0'lık eşitlikte gidildikten sonra ikinci yarıda Kanarya'nın orta alanı tamamen düştü. Takımda Ferdi Kadıoğlu'nun her maç ortaya koyduğu mücadele gücünden birazcık utanan birkaç kişi olsa Fenerbahçe şu an bambaşka bir seviyede olabilirdi.

Maçın başlarından itibaren dağılan Crespo kenara gelirken; İrfan Can ve Rossi epey savruktu. Ne yaptıklarına dair fikirleri bile yoktu.

FERDİ KADIOĞLU GERİDE İPTEN ALDI

Ferdi ikinci yarının başlarında iki kritik müdaheleyle takımını ipten aldı. Sarı lacivertliler ilk yarıda kaçırdıklarını atsa hikâye bu maç özelinde de bambaşka olurdu. Takım mental olarak çok gergin... Bir an evvel sadece kendi yoluna odaklanmasını sağlayacak genel bir bakış açısı geliştirmesi gerekiyor sezonun geri kalanı için...

Karşılaşmada gel-gitler son dilime heyecan kattı. Ümraniyespor 72'de yan direğe takıldı ve büyük bir fırsat kaçırdı.

ATTILA ŞİFREYİ ÇÖZEN İSİM OLDU

Hemen ardından toparlanan Kanarya'da, 73'te Attila Szalai geriden attığı uzun topla Batshuayi'ye, "Al da at" dedi... Batshuayi kaleciyi de geçip fileleri havalandırdı ve takımın 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe tam kendine gelmişken bir anda savunma uyudu ve ileride kaybedilen top sonrasında Umut Nayir skora eşitliği getirmeyi başardı: 1-1.

CAMİA ARTIK BOŞA ENERJİ HARCAMAMALI

Maç boyu her şey sıkıştı. Özellikle Fenerbahçe lehine çok fırsatlar kaçtı. Artık sezonun başka bir seviyesinde olduğumuzu hissediyorum. Öyle veya böyle skoru alıp yoluna bakmak şart... "O öyleydi, şu şöyleydi" diye gölgenle dövüşürsün ancak... Bu da boşa enerji harcamak olur.

Fenerbahçe camiası senelerdir çok enerji kaybetti böyle konularla... Maç sonu tahtaya baktığında önde olabiliyorsan, gerisi teferruat diye düşünüyorum.

ÇOK İSTEDİLER VE SONUCU ALDILAR

Keza Fenerbahçe'nin rakipleri hep bu mantaliteyle toparlanıp yoluna devam edebiliyor. Geçmişte kalmamak şart gibi geliyor bana hep... İşte tüm bu düşüncelere kapılmışken 89. dakikaya geldik. Durmadan isteyen ve mücadele eden Fenerbahçe, sonunda karşılığını buldu. Valencia'nın sol kanattan taşıdığı topu içeri çevirmesi sonrasında Glumac meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı: 2-1.

ARTIK TOP TARAFTAR VE OYUNCULARDA

Bu tarz maçlarda artık hangi takım olursanız olun, bir şekilde skoru almaya odaklanmanız gerektiğine inanıyorum. Bugün de Jorge Jesus'un öğrencileri almaları gereken 3 puanı alıp evine mutlu döndü. Haftaya Kasımpaşa ile oynayacakları mücadele öncesi hem Galatasaray'ı takiplerini sürdürdüler hem de moral buldular.

Önümüzdeki periyotta iş, sarı lacivertli ekibin taraftarlarına ve futbolcularının bir an evvel her anlamda kendini toparlamasına bakıyor gibi gözüküyor.