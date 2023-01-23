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Arda Güler oynamıyor diye ağladı

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında tribündeki bir minik taraftar Arda Güler'in oynamadığını görünce gözyaşlarını tutamadı. Maçı Arda'nın annesi ve babası da izledi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:59
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Arda Güler'in annesi ve babasının hayal kırıklığı

Arda Güler oynamıyor diye ağladı
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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını Arda Güler'in annesi Serap Güler ve babası Umut Güler de izledi.

Güler ailesi oğullarının oynamadığını görünce üzüldü. Oyuna girmesini bekledi ama bu da gerçekleşmedi.

Tribündeki minik bir hayranı da Arda Güler'le fotoğraf çektirirken, oynamadığını anlayınca göz yaşlarını tutamadı.

Arda çocuğu zorlukla teselli etti. 

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Ata Türkmen
23.01.2023 23:46
Jesus Teknik Direktörse, ben hiç futbol oynamama rağmen Maradonayım.  
 
Ata Türkmen
23.01.2023 23:45
Minik taraftar bile Jesustan daha fazla futboldan ve futbolcudan anlıyor.  
 
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