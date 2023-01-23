Arda Güler oynamıyor diye ağladı

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçını Arda Güler'in annesi Serap Güler ve babası Umut Güler de izledi.
Güler ailesi oğullarının oynamadığını görünce üzüldü. Oyuna girmesini bekledi ama bu da gerçekleşmedi.
Tribündeki minik bir hayranı da Arda Güler'le fotoğraf çektirirken, oynamadığını anlayınca göz yaşlarını tutamadı.
Arda çocuğu zorlukla teselli etti.
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