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Arda Güler yedek. Yerine bakın kim oynuyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor deplasmanında Arda Güler'i ilk 11'e almadı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 19:49
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Jesus'tan Arda kararı

Arda Güler yedek. Yerine bakın kim oynuyor
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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının ilk 11'ine Arda Güler alınmadı.

Teknik direktör Jesus, Arda'nın yerine Mert Hakan'ı tercih etti.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının 11'leri şöyle:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.

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