Arda Güler yedek. Yerine bakın kim oynuyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının ilk 11'ine Arda Güler alınmadı.
Teknik direktör Jesus, Arda'nın yerine Mert Hakan'ı tercih etti.
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının 11'leri şöyle:
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln Henrique, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.
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