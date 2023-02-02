2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin gol isyanı: Bu pozisyonda ne VAR

Fenerbahçe'nin gol isyanı: Bu pozisyonda ne VAR

Fenerbahçe Adana deplasmanında 1-0 öne geçti. Ancak gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 20:21
Takip Et

Fenerbahçe attı VAR iptal etti

Fenerbahçe'nin gol isyanı: Bu pozisyonda ne VAR
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında Mert Hakan Yandaş ile 14. dakikada bulduğu gol iptal edildi.

Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.

Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi.

Fenerbahçeli futbolcular ve Jorge Jesus, pozisyona uzun süre itiraz etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

megafon
2.02.2023 20:27
Megafon çıkar ortaya  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Kanada’dan Uygur mültecilere özel yasa
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Nijerya'da silahlı saldırı: 7 ölü
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
﻿Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.