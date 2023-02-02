Fenerbahçe'nin gol isyanı: Bu pozisyonda ne VAR

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında Mert Hakan Yandaş ile 14. dakikada bulduğu gol iptal edildi.

Ali Palabıyık, 2.5 dakika süren inceleme sonunda Mert Hakan Yandaş'ın gol öncesi elle oynadığını işaret ederek VAR hakemi Koray Gençerler'in golü iptal ettiğini açıkladı.

Maçın hakemi Palabıyık, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitmedi.

Fenerbahçeli futbolcular ve Jorge Jesus, pozisyona uzun süre itiraz etti.

