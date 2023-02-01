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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:52
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Jesus Adana deplasmanı kadrosunu belirledi

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kadrosu açıklandı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda yeni transfer Jayden Oosterwolde de yer aldı. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise kadroda bulunmuyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 24 kişilik kadro şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Attila Szalai, Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Bright Osayi-Samuel, Ezgjan Alioski, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Enner Valencia

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