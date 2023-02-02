FB TV'den olay Galatasaray videosu. Adana maçı başlamadan yayınladılar

Fenerbahçe Spor Kulübü'nin resmi televizyonu FBTV, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi ilginç bir video yayınladı.

FBTV'de maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili Fenerbahçe aleyhine ve Galatasaray lehine olduğu iddia edilen hataların videosunu yayınladı.

Ali Palabıyık dışında mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler'in de Fenerbahçe aleyhine olduğu iddia edilen hatalarının da üzerinden geçildi.