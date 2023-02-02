2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • FB TV'den olay Galatasaray videosu. Adana maçı başlamadan yayınladılar

FB TV'den olay Galatasaray videosu. Adana maçı başlamadan yayınladılar

FB TV, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı öncesi yayınlanan programda hakemlerle ilgili video yayınladı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 20:31
Takip Et

Adana Demirspor maçı öncesi flaş video

FB TV'den olay Galatasaray videosu. Adana maçı başlamadan yayınladılar
+
Aa
-

Fenerbahçe Spor Kulübü'nin resmi televizyonu FBTV, Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki maç öncesi ilginç bir video yayınladı.

FBTV'de maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili Fenerbahçe aleyhine ve Galatasaray lehine olduğu iddia edilen hataların videosunu yayınladı.

Ali Palabıyık dışında mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler'in de Fenerbahçe aleyhine olduğu iddia edilen hatalarının da üzerinden geçildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

FATİH ÇUHADAROĞLU
2.02.2023 21:03
FENER AĞLAMA  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
6
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
7
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿CHP’den AYM başkanlığı için flaş iddia: Saray’dan aradılar
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿ABD'de bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları için 'kullanılmaması' tavsiyesi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
﻿Göç İdaresi Başkanlığı, geçen ay 10 bin 520 düzensiz sığınmacının sınır dışı edildiğini bildirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.