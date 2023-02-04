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PSG'den Arda Güler teklifi. Ailesiyle de görüştüler

Fransa'nın Paris Saint Germain Kulübü'nün sportif direktörü Campos'un Arda Güler için Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:17
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Arda Güler'le ilgili flaş transfer iddiası

PSG'den Arda Güler teklifi. Ailesiyle de görüştüler
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Fenerbahçe'de çok az süre almasına rağmen Avrupa devlerinin ilgisini çeken Arda Güler için Paris Saint Germain Kulübü'nün sportif direktörü Campos'u Türkiye'ye gönderdiği ortaya çıktı.

Fransa basınından Foot Mercato'nun haberinde PSG SPortif Direktörü Campos, 17 yaşındaki Arda Güler'in ailesiyle görüştüğü belirtildi.

Campos'un daha sonra Fenerbahçe'ye teklif yaptığı ancak olumsuz yanıt aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün daha çok genç olduğunu ve gelişimini tamamlaması için bir kaç sezon daha takımda tutmak istediğini ilettiği öğrenildi.

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