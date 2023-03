Michy Batshuayi'den flaş açıklamalar. Arda Güler'e övgü yağdırdı

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanacak ilk maç öncesinde UEFA'nın sorularını yanıtladı.

"İSTANBUL İNANILMAZ BİR ŞEHİR"

İstanbul'un Marsilya'ya benzediğini ifade eden Batshuayi, “İstanbul inanılmaz bir şehir. Güzel anıtları, sevimli meydanları ve çok sayıda güzel restoranıyla çok özel bir şehir. Marsilya’ya benziyor ama daha büyük. Yani bana öyle geldiğini söylemeliyim. Dürüst olmak gerekirse güzel ve büyük bir şehir. Marsilya ve İstanbul arasındaki tutkuyu değerlendirmek gerekirse, bence yüzde 50-50 ama sizin de söylediğiniz gibi iki şehrin aralarındaki tek büyük fark, İstanbul’da çok daha fazla takımın olması.” dedi.

"HERKES FUTBOLA ÇOK TUTKULU"

Futbolun Türkiye'deki önemine dikkat çeken Belçikalı oyuncu, “Televizyonda gördüklerinizle kesinlikle aynı. Herkes futbola çok tutkulu. Çoğunlukla bunun için yaşıyorlar ve futbol bu ülke için çok önemli. Bu duyguyu herhangi bir stada gittiğinizde hissedebilirsiniz. Küçük bir takıma karşı oynarken dahi tribünler tamamen dolu olabiliyor. Bu açıdan mükemmel olduğunu söylemeliyim.” açıklamasında bulundu.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN TAKIM FENERBAHÇE OLDU"

Sarı-lacivertli takıma transfer sürecini anlatan Batshuayi şunları söyledi, “Geçen sezon Türkiye’de diğer takımlara karşı da oynama fırsatı buldum ve beni en çok etkileyen takım Fenerbahçe oldu. Şanslıydım çünkü yaz transfer döneminde beni aradılar ve tekliflerini çok fazla düşünmeden kabul ettim. Başkanımız beni aradı ve takım hakkında konuştu. Aynı şekilde teknik direktörümüz de beni aradı ve projeyi direkt olarak beğenerek Fenerbahçe’ye geldim.”

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Bu sezon kendini iyi hissettiğini belirten Belçikalı forvet “Son birkaç sezon çok fazla oynama şansı da bulamadım. Sahada daha fazla süre bulduğum anlarda daha fazla gol katkısı verdiğimi düşünüyorum. Eğer kendime güveniyorsam ve sahadaysam gerçek Michy Batshuayi ortaya çıkıyor. Geçen yıl çalıştığım teknik direktörüm benim için harika olan şeyin her sezon en az 14-15 gol atmam olduğunu söylemişti. Bu istikrarı sürdürmek istiyorum. Bu sezon kendimi çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarım ve etrafımda olan kişiler bana inanıyor. İyi performans sergileyebilmek adına her şey oluşmuş durumda ve bana yardımcı olan herkese de teşekkür ediyorum.” dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK İSTEMİYORUM"

Fenerbahçe'de herkesin kendisine güvendiğini ifade eden Batshuayi, "Kendini iyi hissettiğinde sahada bunun sonucunu görüyorsun. İnsanların bizlerden beklentilerinin farkındayız ve onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. Fenerbahçe’de bana çok güveniyorlar ve beni çok seviyorlar.

Bu yüzden de ben de herkesi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Sahaya teknik direktörünün 'Ne kadar iyi olduğunu göstermen için 45 dakikan var' demesinden çok daha farklı bir şekilde çıkıyorsun. Sanırım demek istediğimi en iyi bu şekilde ifade edebilirim.

Futbolcular her zaman aynı şeyleri söyler ama gerçek olan da sadece budur. Sık sık söylediğim gibi. Çok çalışkanımdır ve asla pes etmem. Zor zamanlar geçirdiğim doğru ama kendimi geliştirmeme ve ilerlememe izin verdiler. Yani bunun iyi olduğunu söylemeliyim.” ifadelerini kullandı.

"JESUS'U İYİ TANIYORSUNUZ"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefle ilgili ise 29 yaşındaki oyuncu, “Kazanmak gerçekten çok önemli. Grup aşamasında hiç kaybetmedik ve bu bizim güvenimizin yüksek olması için çok önemli. Hedeflerimiz çok yüksek. Bunun için çok çalışıyoruz ve UEFA Avrupa Ligi’nde mümkün olduğunca ilerlemek istiyoruz. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu kaliteli bir takımız. Başımızda çok fazla deneyime sahip bir teknik direktörümüz var. Kısacası daha ileri gidebilmek için gereken özelliklere sahibiz. Hedefimiz grup aşamasını lider bitirmekti. Teknik direktörümüz Jorge Jesus, ilk maçtan itibaren bunu bize söyledi. Onu iyi tanıyorsunuz. Büyük hedefleri var ve her şey onun planladığı gibi yolunda gidiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız ilk maçta yüzde 100’ümüzü verebilmek için bu yolda devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLUK HAKKINDA KONUŞTU

Avrupa Ligi'ndeki her takımının hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Batshuayi, “Bu kupada yoluna devam eden her takımın hedefi şampiyonluk. Bunu söylemektense sahada göstermeyi tercih ederiz. En azından benim açımdan bu böyle. Başarıya ulaşmak emek, performans ve galibiyetlere bağlıdır. Bizim hırsımız çok yüksek ve bunun gerçekleşebilmesi için her takım gibi çok çalışıyoruz. Fenerbahçe’nin hedefi bu.” dedi.

ARDA'YA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Takım arkadaşı Arda Güler'le ilgiliyse Batshuayi şu ifadeleri kullandı, "Bence Arda Güler harika bir futbolcu. Onun oyun mentalitesini gerçekten çok seviyorum. Çok çalışkan. O yaşta çalışkan olması onun için çok iyi. Onunla sık sık konuşuyorum ve güvenini arttırmaya çalışıyorum çünkü o saf bir yetenek. Çok çalışkan. Her antrenmandan önce ve sonra çalışıyor. Bu çoğu genç oyuncunun yaptığı bir şey değil. Sahada birçok özelliğe sahip. Top ayağına gelmeden önce ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Sakin ve çok klas. Uzun süredir Arda Güler gibi saf bir yetenek görmemiştim.”

Son olarak Michy Batshuayi ‘Batsman geri döndü mü?’ sorusuna “Evet, geri döndü.” yanıtını verdi.