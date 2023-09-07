Joe Jonas ile Sophie Turner'ın boşanma sebebi ortaya çıktı. Sosyal medyada tepkilere yol açtı

Game of Thrones dizisiyle şöhreti yakalayan İngiliz oyuncu Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas 4 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldı. İki çocuk sahibi olan ünlü çiftin ayrılığı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Joe Jonas ile Sophie Turner'ın boşanma sebebi ortaya çıktı. Sosyal medyada tepkilere yol açtı

Sophie Turner Game of Thrones dizisinde Sansa karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Özel hayatıyla da gündemde olan oyuncu 2019 yılında evlendi.

İngiliz oyuncu Sophie Turner ile şarkıcı Joe Jonas 4 yıl sonra boşanma kararı aldı. 34 yaşındaki Jonas'ın, Turner'a boşanma davası açtığı bildilirdi. TMZ'nin haberine göre, Jonas iki çocuğunun ortak velayetini talep ediyor.

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İkilinin evlilik sözleşmesi olduğu ve çocukların bir süredir Joe Jonas ile birlikte kaldığı biliniyor. Dünya turnesinde olan şarkıcı, çocuklarını hep yanında götürdüğünü belirtti.

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Boşanma davasını Jonas'ın açması ise şarkıcının ayrılmak istediği iddiasını güçlendirdi. Çifte yakın bir kaynak, "Sophie partilemeyi çok seviyor, Joe ise evde kalmak istiyor. Çok farklı yaşamları var" dedi.

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Page Six'in haberine göre ise Jonas, 4 yıllık evliliğini kurtarmak için uzun süredir çaba harcıyor.
Ünlü oyuncunun hayranları ise bu sebebin doğru olmadığını ve Sophie'in kötü gösterilmek istediğini düşünüyor.

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