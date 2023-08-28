John Wick Konya'yı tanıttı: Hello Gonya. Sosyal medyada efsane olan video

Jonh Wick karakterini canlandıran Keanu Reeves'e benzeyen Konyalı bir öğretmenin çektiği videolar gündem oldu.

John Wick Konya'yı tanıttı: Hello Gonya. Sosyal medyada efsane olan video

Editör: Özlem Kıral

The Matrix'teki Neo karakteri ile büyük bir üne kavuşan ve ardından da John Wick karakteriyle gönülleri fetheden Keanu Reeves'e aşırı benzeyen Konyalı öğretmen Ömer Aslan sosyal medyada fenomen oldu.

Konyalı öğretmen Aslan, sosyal medya paylaşımlarında da Keanu Reeves'in John Wick karakterini kullanıyor.

"@john_wick_teacher" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Konyalı öğretmenin Konya’yı tanıttığı video viral oldu.

Aslan videoda İngilizce konuşarak şunları diyor.

Hello Gonya. Gonya’nın otobüsleri çok güzel.

Daha sonra Türkçe konuşan Aslan:

Arkadaşlar burası Gonya, dünyanın en büyük kavşağı Alaaddin kavşağı Gonya.

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John Wick karakterini canlandıran Keanu Reeves

DAHA ÖNCE DE FINDIĞI TANITTI

Ömer Aslan daha önce yaptığı paylaşımda Ordu fındığının tanıttı.

Videoda Aslan, “Ordu fındığını kendi stilinde tanıtmak istedim. Bugün tadına baktım. 250 gram aldım ve yedim. Gün boyunca enerjim harikaydı. tadı lezzeti muhteşem. Fındık üretiminde dünya birincisiyiz. Türkiye'de ise birinci sırada Ordu yer almakta” dedi.

Ordu fındığının tanıtımı için John Wick tadında video çeken Ömer Aslan'ın o paylaşımı da viral oldu.

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