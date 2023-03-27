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İYİ Parti John Wick 4 gibi reklam filmi yayınladı. Filmin başrolü Keanu Reeves çok kıskanacak

İYİ Parti, gişe rekorları kıran John Wick 4 filmi öncesinde sinema salonlarında gösterilmesi için reklam filmi yayınladı. Söz konusu reklamı filminde “Kötüler ve zalimler elbet hesap verecekler” ifadesi yer aldı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:54
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İYİ Parti John Wick 4 gibi reklam filmi yayınladı

İYİ Parti John Wick 4 gibi reklam filmi yayınladı. Filmin başrolü Keanu Reeves çok kıskanacak
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14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran İYİ Parti’den çok konuşulacak bir hamle geldi. İYİ Parti, gişe rekorları kıran John Wick 4 filmi öncesi reklam filmi yayınladı. Söz konusu reklamda “Kötüler ve zalimler elbet hesap verecekler” ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti'nin sinema salonlarında reklam yapması ve dünya çapında ünlü bir filmle ilişkilendirilmesi, siyasi bir partinin hayran kitlesiyle bağlantı kurmasının yeni bir örneği olarak görülüyor. Filmin başrol oyuncusu Keanu Charles Reeves izleyenlerini yine hayran bırakırken, reklam filminin ana teması ise İYİ Parti ve dünyaya bakış açısı.

İYİ Parti’nin sinema salonlarındaki reklam filmi ile özellikle genç kitleye ulaşmayı amaçladığı belirtiliyor.

JOHN WİCK 4 HAKKINDA

Cuma günü vizyona giren ve başrolünde Keanu Reeves’in oynadığı John Wick 4 filmi gişe rekorları kırıyor. Ünlü oyuncunun en sevilen karakterlerinden biri olan John Wick’in gösterime giren son filmi iyi bir aksiyon örneği olarak görülüyor.

John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves’in yanı sıra Caine rolünde Donnie Yen, Bowery King rolünde Laurence Fishburne, Shimazu rolünde Hiroyuki Sanada, The Tracker rolünde Shamier Anderson, Charon rolünde Lance Reddick, Akira rolünde Rina Sawayama, Killa rolünde Scott Adkins ve Katia rolünde Natalia Tena, Chidi rolünde Marko Zaror ve John'un düşmanı Marquis de Gramont rolünde Bill Skarsgård eşlik ediyor.

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