Portekiz basınından flaş iddia: Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak

UOL'den gazeteci Marilia Luiz'in haberine göre; Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayacak.
Portekizli teknik adamın ismi Brezilya milli takımı ile anılıyor.
İşte Marilia Luiz'in haberi;
''Jorge Jesus, sezon bittikten sonra Türkiye'de kalmayacağını menajerine bildirdi. Sezon Mayıs ayında bitecekti ama Türkiye ve Suriye'deki deprem faciası ile ligin kalanının nasıl olacağı meçhul. Ama yenilemeyecek''
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.