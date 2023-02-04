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Jesus için Brezilya'dan bomba iddia. ''Brezilya bugün çağırsa, Jorge Jesus hemen Fenerbahçe'yi bırakır''

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili Brezilya basını bomba bir iddia ortaya attı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:12
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''Brezilya bugün çağırsa, Jorge Jesus hemen Fenerbahçe'yi bırakır'' Jesus için Brezilya'dan bomba iddia

Jesus için Brezilya'dan bomba iddia. ''Brezilya bugün çağırsa, Jorge Jesus hemen Fenerbahçe'yi bırakır''
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini koruyor.

Portekizli hocanın adı Brezilya Milli takımı ile anılıyor.

Bu olayların üzerine Portekizli hocayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağı ifade edilen deneyimli hoca hakkında çarpıcı bir iddia geldi.

Brezilya basınından Bruno Andrade'nin haberine göre; Jorge Jesus Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu sözleşme yenileme teklifini reddetti.

68 yaşındaki çalıştırıcının sezon sonunu bekleme kararı aldığı kaydedildi.

Diğer taraftan Brezilya Milli Takımı'nın Jorge Jesus'u bugün araması durumunda, Jesus'un yarın Fenerbahçe'deki görevini bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

Jesus, Fenerbahçe'nin çıktığı 35 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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