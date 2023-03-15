Jorge Jesus'un Sevilla maçı planı. İşte Muhtemel 11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Kadıköy'de Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

İspanya'da oynanan ilk maç, Sevilla'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un rövanş karşılaşmasına farklı bir 11'le çıkacağı ve takımı daha ofansif kuracağı ifade edildi.

Haberde, orta sahada Crespo yerine Zajc'ın yer alacağı ifade edilirken King'in yerine ise Batshuayi'nin ilk 11'de başlayabileceği aktarıldı.

3'LÜ SAVUNMAYI TERCİH EDECEK

Ek olarak sarı-lacivertlilerin ilk maçta olduğu gibi sahaya 3'lü savunmayla çıkacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i;

Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi

Fenerbahçe'nin Sevilla'yı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, yarın 20.45'te başlayacak.