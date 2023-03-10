10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını söyledi. İtiraf gibi o ses kaydı ortaya çıktı

Jesus Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını söyledi. İtiraf gibi o ses kaydı ortaya çıktı

Fenerbahçe taraftrına büyük şok! Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıktı. Jesus ses kaydında ayrılık için tarih bile verdi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:20
Takip Et

Jesus 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum' dedi. İşte o ses kaydı

Jesus Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını söyledi. İtiraf gibi o ses kaydı ortaya çıktı
+
Aa
-

Sevilla mağlubiyetiyle sarsılan Fenerbahçe taraftarına bir büyük darbe de teknik direktör Jorge Jesus'tan geldi.
Flamengo'nun üst üste aldığı yenilgilerin ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu iyicen sallanmaya başladı. Flamengo'nun Pereira ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığında Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'ten flaş bir aylaşım geldi. Ünlü spor gazetecisi Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum" dediği ses kaydını paylaştı. Son olarak Flamengo'nun Rio derbisinde Fluminense yenilginin ardından Jorge Jesus'un olay kaydını paylaşan Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis sosyal medyada gündem oldu.
"MAYISI BEKLEMEMİZ LAZIM"
Portekizli teknik adamın yayınlanmamak kaydıyla yaptığı açıklamada, "Burada, Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Size ve herkese kucak dolusu" ifadeleri yer alıyor.
Reis, Jorge Jesus, Türk ekibiyle olan sözleşmesinin Haziran'da sona ereceğini ancak Türkiye Ligi'nin Mayıs'ta biteceğini hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
1
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
2
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
4
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
5
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
6
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
7
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Sedat Peker'in avukatından açıklama. Peş peşe retweetler yapmıştı
﻿Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor
﻿Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor
﻿Uzmanı açıkladı. Stres aort damarında yırtılmaları beraberinde getiriyor
﻿Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?
﻿Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?
﻿Rüyada çamur görmek ne anlama geliyor? Rüyada çamur görmek neye işaret?
﻿Aydın'da 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı  
﻿Aydın'da 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı  
﻿Aydın'da 3 uyuşturucu satıcısı yakalandı  
﻿Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
﻿Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
﻿Erdoğan Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.