10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus gidiyor söylentisinin perde arkası

Jorge Jesus gidiyor söylentisinin perde arkası

İsa Karaarslan yazdı...

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 20:15
Takip Et

Jorge Jesus gidiyor söylentisinin perde arkası

Jorge Jesus gidiyor söylentisinin perde arkası
+
Aa
-

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı an itibariyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Söz konusu ses kaydı “Türkiye’ye adapte olmakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor ama mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor.” İfadeleriyle bir anda sosyal medyada yayıldı.

Yani ortalık yangın yerine döndü desek yeridir.

Bir Allah’ın kulu da demez mi ki ‘Arkadaş böyle bir video var ama bu adam bunu diyor mu gerçekten?’

Jesus gider gitmez ona bir şey diyemem ama dolaşıma sokulan videoda kullandığı ifadeler tam olarak şöyle:

“Şimdi Türkiye’de hava çok soğuk, kafa yiyorum/deli oluyorum ama yapacak bir şey yok. Mayıs geliyor. Kucak dolusu sevgiler”

Feyyaz Yiğit’in başrolünü oynadığı Gibi dizisindeki ‘İspanyolca’ muhabbeti geldi aklıma. Tam olarak o sahnede denildiği gibi

“Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde, bir insan her şeyi bilebilir.”

Çeviriyi yapan kıymetli dostum Joana Quintal Erkek’e tüm Türk spor kamuoyu adına teşekkürlerimle…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
1
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
3
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿AKP'nin en güvendiği anketçiden kötü haber. Kader planı denilen deprem oyları nasıl etkiledi
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
4
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
5
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Tüm zamanların en zengin adamıydı. 92 katrilyon dolarlık servetini iki dakikada kaybetti
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
6
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Sedat Peker seçimler öncesi açıklama yapacak mı? Avukatından flaş açıklama
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
7
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Emekli maaşı promosyonlarında Garanti Bankası bombası. Banka emeklilere müthiş para teklif etti
﻿Malatya’da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı   
﻿Malatya’da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı   
﻿Malatya’da hasarlı caminin minaresi kontrollü yıkıldı   
﻿Kuaför iş yerinde ölü bulundu
﻿Kuaför iş yerinde ölü bulundu
﻿Kuaför iş yerinde ölü bulundu
﻿Ersin Destanoğlu'nun yeni rotası belli oldu
﻿Ersin Destanoğlu'nun yeni rotası belli oldu
﻿Ersin Destanoğlu'nun yeni rotası belli oldu
﻿Donald Trump ifadeye çağrıldı
﻿Donald Trump ifadeye çağrıldı
﻿Donald Trump ifadeye çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.