Jorge Jesus gidiyor söylentisinin perde arkası

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı an itibariyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Söz konusu ses kaydı “Türkiye’ye adapte olmakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor ama mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor.” İfadeleriyle bir anda sosyal medyada yayıldı.

Yani ortalık yangın yerine döndü desek yeridir.

Bir Allah’ın kulu da demez mi ki ‘Arkadaş böyle bir video var ama bu adam bunu diyor mu gerçekten?’

Jesus gider gitmez ona bir şey diyemem ama dolaşıma sokulan videoda kullandığı ifadeler tam olarak şöyle:

“Şimdi Türkiye’de hava çok soğuk, kafa yiyorum/deli oluyorum ama yapacak bir şey yok. Mayıs geliyor. Kucak dolusu sevgiler”

Feyyaz Yiğit’in başrolünü oynadığı Gibi dizisindeki ‘İspanyolca’ muhabbeti geldi aklıma. Tam olarak o sahnede denildiği gibi

“Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde, bir insan her şeyi bilebilir.”

Çeviriyi yapan kıymetli dostum Joana Quintal Erkek’e tüm Türk spor kamuoyu adına teşekkürlerimle…