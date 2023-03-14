Jesus'tan flaş Sevilla kararı

Fenerbahçe, Sevilla'ya hazırlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un forvette kimi oynatacağı konusundaki kararını verdiği belirtildi.
Sevilla'da ilk maçta 2-0 yenilen sarı lacivertli takıma tur için 3 farklı galibiyet gerekiyor.
Jesus'un bu nedenle ofans ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği, Valencia ile Batshuayi'yi çift santrfor olarak görevlendireceği öğrenildi.
Orta sahadaki oyunculardan da hücuma katkı vermelerini isteyen Jesus'un ilk dakikalarda bir gol bulmaları halinde turu geçeceklerine inandığı ifade edildi.
Sarı lacivertli takım, Sevilla maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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