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Jesus'tan flaş Sevilla kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Sevilla karşısında forvette kimi oynatacağını kararlaştırdığı öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 08:21
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Jesus Sevilla maçı öncesi kararını verdi

Jesus'tan flaş Sevilla kararı
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Fenerbahçe, Sevilla'ya hazırlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un forvette kimi oynatacağı konusundaki kararını verdiği belirtildi.

Sevilla'da ilk maçta 2-0 yenilen sarı lacivertli takıma tur için 3 farklı galibiyet gerekiyor.

Jesus'un bu nedenle ofans ağırlıklı bir kadroyu sahaya süreceği, Valencia ile Batshuayi'yi çift santrfor olarak görevlendireceği öğrenildi.

Orta sahadaki oyunculardan da hücuma katkı vermelerini isteyen Jesus'un ilk dakikalarda bir gol bulmaları halinde turu geçeceklerine inandığı ifade edildi.

Sarı lacivertli takım, Sevilla maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

 

 

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