17 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus rakip takımın hocasını bulamayınca küplere bindi

Jesus rakip takımın hocasını bulamayınca küplere bindi

Fenerbahçe'nin Sevilla'yı 1-0 yenerek Avrupa'ya veda ettiği maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 00:11
Takip Et

Jorge Sampaoli'yi göremeyince Jesus çılgına döndü

Jesus rakip takımın hocasını bulamayınca küplere bindi
+
Aa
-

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi rakip teknik direktör Jorge Sampaoli'yi saha kenarında bulamayınca çevresindekilere sinirlendi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maçın başlama vuruşundan önce ilginç bir an yaşadı.

Seremoni öncesi kenarda bir süre başarı dileklerini sunmak için Jorge Sampaoli'yi arayan Jesus, Arjantinli meslektaşını bulamayınca çevresindekilere sinirlendi. Sampaoli'nin Jesus'u çevreleyen fotomuhabirlerin arkasında kaldığı anlaşıldı.

İki tecrübeli teknik adam bu olayın ardından sarılarak birbirlerine başarı diledi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
3
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Selçuk Çebi istifa etti
4
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
5
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan tarihi teklif: Spor Bakanı ol
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
6
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿'Malum şahsın karşısına turşu bidonunu koy ona oy vereceğim'. Bu da halkın anketi
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
7
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Herkesi şaşırtan gelişme. İşte o isim
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿SGK'nın genel sağlık sigortalılara ödediği tutarlar artırıldı
﻿Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti
﻿Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti
﻿Zeljko Obradovic: Maç play-off havasında geçti
﻿Jesus rakip takımın hocasını bulamayınca küplere bindi
﻿Jesus rakip takımın hocasını bulamayınca küplere bindi
﻿Jesus rakip takımın hocasını bulamayınca küplere bindi
﻿Jorge Sampaoli: İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarıyı biz kazandık
﻿Jorge Sampaoli: İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarıyı biz kazandık
﻿Jorge Sampaoli: İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarıyı biz kazandık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.