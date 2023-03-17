﻿Jesus rakip takımın hocasını bulamayınca küplere bindi

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesi rakip teknik direktör Jorge Sampaoli'yi saha kenarında bulamayınca çevresindekilere sinirlendi.
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, maçın başlama vuruşundan önce ilginç bir an yaşadı.
Seremoni öncesi kenarda bir süre başarı dileklerini sunmak için Jorge Sampaoli'yi arayan Jesus, Arjantinli meslektaşını bulamayınca çevresindekilere sinirlendi. Sampaoli'nin Jesus'u çevreleyen fotomuhabirlerin arkasında kaldığı anlaşıldı.
İki tecrübeli teknik adam bu olayın ardından sarılarak birbirlerine başarı diledi.
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