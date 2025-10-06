Jose Mourinho Benfica taraftarlarını çıldırttı!

Benfica, Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Porto'ya konuk olduğu mücadelede sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Bu maçın ardından Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho yaptığı açıklamalar nedeniyle kendi taraftarından tepki gördü.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Porto ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adamın sözleri Benficalı taraftarları kızdırdı.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"KAZANMAK İÇİN RİSK ALMADIK"

"Durumumuz zordu, buradan 7 puanla ayrılamazdık. 1 puan istiyorduk ama oyunculara da söylediğim gibi, kazanmak için risk almaya hazır değildim. Maçın kontrol altında olduğunu ve kaybedilemeyeceğini hissettik. Zorlu bir fikstürden geliyorduk. Kaybetmemek çok önemliydi. Sporting de berabere kaldı, farkın açılmasına izin vermeden bu maçtan ayrıldık, hayattayız."

"KARAKTER VE SAKİNLİKLE GELDİK"

"Biz çok direkt oyuncuları olan bir takım değiliz. Büyük bir karakter ve sakinlikle geldik. Zor bir sahada, her maçını kazanan ve bugün çok zorluk çeken bir takım karşısında iyi oynadık. Takım gelişiyor, bu hafta çok zorlu iki maç oynadık."

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Jose Mourinho'nun açıklamaları sonrası Benfica taraftarları sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, Benfica'nın kültüründe beraberliğe yatmanın olmadığı ve risk alınması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

