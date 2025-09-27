Jose Mourinho gazeteciye verdiği cevapla yine olay oldu!

Portekiz Premier Lig'in 7. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sahasında ağırladığı Gil Vicente'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Kazanılan 3 puana rağmen oyun olarak eleştiriler alan kırmızılılarda maçın en iyi oyuncusu olarak kaleci Trubin gösterildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Portekizli teknik adama, Trubin'in Benfica adına sahanın en iyisi olduğu belirtilerek performansı soruldu. Mourinho, bu soruya çarpıcı bir cevap verdi.

JOSE MOURINHO'DAN GAZETECİYE BEKLENMEDİK CEVAP

Jose Mourinho, kendisine sorulan soruya alaycı bir üslupla "Maçı izlemedim, dikkatim dağılmıştı. Farklı bir maç izledik." yanıtını verdi.

63 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra konuyla ilgili "İlk dakikada çift kurtarış yaptı. 16 metreden serbest vuruştan gol yedi. İki kez direğe vurdular. Ortaları, uzun topları yakaladı... Özel bir şey göremedim." ifadelerini kullandı.

