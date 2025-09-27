Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Antalyaspor'dan açıklama

Süper Lig'e bu sezon iyi bir giriş yapan Antalyaspor, yarın (pazar) Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu mücadele öncesi Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, HT Spor'a özel açıklamalar yaptı. Perçin, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başına geçeceği yönünde çıkan iddialar hakkında da konuştu.

İşte Perçin'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"PUAN VEYA PUANLAR ALACAĞIZ"

"Bizler maça hazırız. Antalyaspor olarak, Antalya şehri hazır. İyi bir sonuç almaya geliyoruz. İyi bir sonuçla çıkacağımızı tahmin ediyoruz. Enerjimiz tam, bir sıkıntı gözükmüyor. Fenerbahçe'nin son durumu ne kadar sıkıntılı olsa da Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi. Bunun farkındayız. Puan veya puanlar alacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah sonuç öyle olacak."

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN HİÇBİR YERE GİDECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun son dönemlerde adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili Rıza Perçin, "Emre Belözoğlu hocamız, bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalyaspor'u, eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz. Öyle bir şey de yok. Bu dedikoduların ya da söylemlerin olması bizi rahatsız etmiyor, bizi mutlu ediyor. Çünkü büyük diye söylediğimiz takımlar hocamızın ismini geçiriyor. Demek ki bizim hocamız değerli, iyi bir hoca ile çalışıyoruz. Değerli bir hoca ile çalışıyoruz.

Takımımızın başındaki hocanın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Anlamayan arkadaşlarımız da bu tarz söylemlerle emin oluyorlardır diye düşünüyorum. Bizler kendisinden çok memnunuz. Kendisi de Antalyaspor'u ve şehri çok seviyor. Bu dedikodular, büyük takımlarla isminin geçmesi bizi mutlu ediyor. Demek ki biz bir değer ile çalışıyoruz. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

