Acun Ilıcalı ayrılığı resmen açıkladı. Mourinho'nun raporu ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, takımın Belçikalı forveti Michy Batshuayi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun değerlendirmeleri doğrultusunda alınan bu kararı aldıklarını ifade eden Acun Ilıcalı şöyle konuştu:

"Mourinho ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar neticesinde, santrfor pozisyonu için farklı bir planlama yaptık. Transfer sürecimiz ve görüşmelerimiz umut verici şekilde ilerliyor. Bu süreçte taraftarlarımızın bilgilenmesini ve sabırlı olmalarını önemsiyoruz. İsteseydik Batshuayi ile devam edebilirdik, ancak yeni projelerimiz için farklı kararlar almak durumundayız. Taraftarlarımızın bize olan inancını sürdürmelerini rica ediyoruz,”

Bu gelişme sonrası Michy Batshuayi'nin, Galatasaray'a transferinin önünde hiçbir engel kalmadı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Belçikalı golcüyle 3 milyon Euro imza parası, 3 milyon Euro maaş karşılığında 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştı.