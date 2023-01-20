Coutinho Beşiktaş'a geliyor mu? Josef de Souza açıkladı

İngiltere'nin Aston Villa takımında oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

Liverpool, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlarda forma giyen Coutinho, geçen sezon Aston Villa'ya 20 milyon euroya transfer olmuştu.

30 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak siyah beyazlı taraftarlardan Josef de Souza'ya soru geldi.

Sosyal medya hesabından taraftarların sorularına cevap veren Josef, yakın arkadaşı olduğu bilinen Coutinho'yla ilgili soruyu da yanıtladı.

Josef, "Beşiktaş taraftalarına yalan söyleyemem. Kandıramam. % 0 ihtimal" ifadelerini kullandı.