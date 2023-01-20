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Coutinho Beşiktaş'a geliyor mu? Josef de Souza açıkladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza vatandaşı Philippe Coutinho'nun Beşiktaş'a gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:25
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Josef de Souza'dan flaş Coutinho açıklaması

Coutinho Beşiktaş'a geliyor mu? Josef de Souza açıkladı
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İngiltere'nin Aston Villa takımında oynayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho'nun Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

Liverpool, Barcelona, Bayern Münih gibi takımlarda forma giyen Coutinho, geçen sezon Aston Villa'ya 20 milyon euroya transfer olmuştu.

30 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak siyah beyazlı taraftarlardan Josef de Souza'ya soru geldi.

Sosyal medya hesabından taraftarların sorularına cevap veren Josef, yakın arkadaşı olduğu bilinen Coutinho'yla ilgili soruyu da yanıtladı.

Josef, "Beşiktaş taraftalarına yalan söyleyemem. Kandıramam. % 0 ihtimal" ifadelerini kullandı.

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