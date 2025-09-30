Jota Silva'dan büyük kehanet! Attığı golü bire bir tarif etmiş

Beşiktaş’ın Nottingham Forest’tan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk golünü Kocaelispor'a attı. Bu gol, yıldız oyuncunun daha önce kurduğu hayali bire bir gerçeğe taşıdı.

Jota Silva, 15 Eylül’de kendisine yöneltilen "Beşiktaş için attığın ilk golü hayal et, nasıl olurdu?" sorusuna şu cevabı vermişti:

“Muhtemel tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye, belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım.”Kocaelispor karşısında sahneye çıkan Jota Silva, tam da hayal ettiği gibi sol taraftaki kaleye yöneldi.

Gelen ortayı kafayla filelere gönderen Portekizli oyuncu, golün ardından büyük bir coşku yaşadı. Hayalini kelimesi kelimesine sahada gerçekleştiren Silva'nın sarf ettiği sözler gündem oldu.

