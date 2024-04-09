JPMorgan Chase & Co stratejisti Marko Kolanovic, 2 sektörü fırsat olarak gördüğünü söyledi.

2023’te beri müşterilerinin genel olarak hisse senetlerinden uzak durması gerektiği yönünde uyarılarda bulunan JPMorgan Chase & Co stratejisti Marko Kolanovic, elektrik dağıtım ve gayrimenkul hisselerinde fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Bankanın baş piyasa stratejistinin yayınladığı bir notta, elektrik dağıtım sektöründeki zayıflığın “muhtemelen aşırıya kaçtığını” ifade etti.

Kolanovic bu yıl yüzde 3,5 yükselerek S&P 500’deki en kötü performans sergileyen ikinci sektör olan grubun güçlü nakit akışı yarattığını ve rekor seviyeye yakın ucuz fiyat-kazanç görünümüne sahip olduğunu söyledi.

Kolanovic, “Faizlerin düşmesi bu sektöre yardımcı olacaktır; tersi senaryoda ise genel piyasa zayıflayacak ve elektrik dağıtım sektörünün tipik düşük betası ön plana çıkacaktır” değerlendirmesiğnde bulundu.

Kolanovic, performansı tahvil getirilerinin yönüne bağlı olsa da gayrimenkulün de “ilgi çekici” olduğunu ifade etti.